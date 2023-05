Meisterfeier des FC Bayern: Stadt für Varianten bereit

Die Stadt München bereitet sich auf verschiedene Varianten einer Meisterfeier des FC Bayern vor. Im Falle des Gewinns der elften deutschen Meisterschaft würde Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die Stars um Kapitän Thomas Müller ins Rathaus einladen. Im Anschluss würde der Club auf dem Rathaus-Balkon vor seinen Fans auf dem Marienplatz jubeln. Auch die Frauen möchten sich im Falle des Titelgewinns feiern lassen.

Eine Meisterfeier würde am Rathaus auch stattfinden, wenn nur eines der Teams den Titel gewinnt. Das bestätigte die Stadt auf Anfrage am Freitag. Aktuell führen sowohl die Frauen als auch die Männer die Tabelle an.