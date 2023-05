Meisterfeier: Rund 10.000 Fans warten auf die Bayern

Tausende Fußballfans haben am Sonntag darauf gewartet, dass der FC Bayern München sich auf dem Rathaus-Balkon am Marienplatz zeigt. Rund 10.000 Menschen waren es nach Polizeiangaben kurz vor dem offiziellen Start der Feier. Zwischenfälle gab es zunächst keine. Üblicherweise zählen die Behörden bei einer Meisterfeier des FC Bayern zwischen 15.000 und 20.000 Fans, wie ein Polizeisprecher sagte.

Dabei sollte am Sonntag ein doppelter Erfolg gefeiert werden: Auch die Fußballerinnen des FC Bayern sicherten sich die deutsche Meisterschaft mit ihrem fünften Titel, nachdem sie im Saisonfinale am Sonntag die Tabellenführung in der Bundesliga vor dem VfL Wolfsburg durch ein 11:1 gegen Absteiger Turbine Potsdam behauptet hatten.

Die Männer hatten am Samstag mit einem 2:1 in Köln doch noch den elften Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga nacheinander perfekt gemacht. Sie verdrängten Borussia Dortmund noch von der Spitze, das im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 nur 2:2 spielte.