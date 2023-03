Meisterbriefe für 13 Landwirte aus Oberfranken: Auch Absolventen aus dem Landkreis Hof dabei

Damit haben sie die höchste Fortbildungsstufe im praktischen Bereich der Landwirtschaft erreicht: 13 Landwirtinnen und Landwirte aus Oberfranken bekommen heute (DO) ihre Meisterbriefe überreicht. Unter den Absolventen sind auch Landwirtinnen und Landwirte aus dem Landkreis Hof. Die Übergabe der Meisterbriefe findet um 10 Uhr bei der Regierung in Oberfranken in Bayreuth statt. Inhalte der Meisterprüfung waren unter anderem verschiedene theoretische Aufgaben zu Themen wie Unternehmensführung und Produktionstechnik. Die Absolventinnen und Absolventen mussten aber auch praktische Projekte umsetzen.