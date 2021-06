Mein Fair-Mieter: Pestel-Institut fordert seniorengerechte Wohnungen

Das Leben im Alter ist für viele Menschen nicht leicht: Die Rente reicht nicht immer, um die Miete zu bezahlen und oft ist die Wohnung zu eng, um gut mit einem Rollator durchzukommen. Das Pestel-Institut weist in einer Mitteilung darauf hin, dass in der Region seniorengerechte Wohnungen fehlen. Im Hofer Land gibt es einen Bedarf von rund 4.700. Und der steigt voraussichtlich in den kommenden Jahren an, weil immer mehr Menschen in Rente gehen.

Um einen fairen Preis für einen Wohnung auf den ersten Blick zu erkennen, gibt es das Güte-Siegel „Mein Fair-Mieter“. Das bekommen nur Vermieter in Stadt und Landkreis Hof, die sechs Euro pro Quadratmeter im Monat verlangen.