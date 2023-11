Mehrwertsteuersenkung soll bleiben: Grießhammer schreibt an Scholz, Lindner, und Mützenich

Der Besuch eines Gasthauses darf nicht zum Luxusgut werden – das fordert der SPD-Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Wunsiedel/Kulmbach, Holger Grießhammer. Deshalb setzt er sich für eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie ein. Ab dem kommenden Jahr soll die von sieben wieder auf 19 Prozent steigen. Dazu hat Grießhammer nun ein Schreiben an Bundeskanzler Scholz, den SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich und Bundesfinanzminister Lindner verfasst. Er befürchtet: Durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer müssten gerade bei uns im ländlichen Raum viele Betriebe dicht machen. Dadurch würden Arbeitsplätze verloren gehen, die an anderer Stelle nur schwer wieder geschaffen werden könnten. Außerdem seien Gaststätten wichtige Orte für das gesellschaftliche Miteinander, so Grießhammer in dem Schreiben.