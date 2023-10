Mehrwegverpackungen: Infoveranstaltung für Gastronomen in Plauen

Die alten Alu- und Plastikverpackungen haben so langsam ausgedient. Immer mehr Gastronomen setzen auf Mehrwegbehälter. Seit Anfang des Jahres müssen sie diese ihren Kunden sogar als Alternative anbieten. In Plauen können sich Gastronomen morgen über den Mehrweg-Anbieter „FairCup“ informieren. Im City-Büro in der Oheim-Passage gibt es ab 9 Uhr eine Infoveranstaltung. Es geht darum, wie das System funktioniert und welche Händler sich beteiligen. Mit dabei ist auch die Energie- und Klimaschutzmanagerin der Stadt.

