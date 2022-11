Mehrwegpflicht: AZV Hof hilft Gastronomen weiter

Bei vielen Gastronomen und Lieferdiensten herrscht immer noch Unklarheit, was mit der neuen Mehrwegpflicht auf sie zukommt. Der Gesetzgeber sieht vor, dass ab 2023 alle Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen für unterwegs verkaufen, verpflichtet sind, ihre Produkte sowohl in Einweg- als auch in Mehrwegverpackungen anzubieten.

Für die Stadt und den Landkreis Hof veranstaltet der Abfallzweckverband daher heute um 15 Uhr eine Videokonferenz, in der sowohl die Sachlage erläutert wird, als auch die Fragen der Teilnehmer zum Thema Mehrwegverpackungen beantwortet werden.

Hermann Knoblich vom AZV Hof: