Mehrheit für Unterstützung der Ukraine trotz hoher Preise

Durch russische Angriffe in der Ukraine sterben auch Zivilisten. Selenskyj fordert daher, die Verantwortlichen vor ein (…)

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Deutschland will Moldau mit 77 Millionen Euro helfen

Die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine machen sich in vielen Ländern bemerkbar. So auch in der Republik Moldau. (…)