Mehrheit der bayerischen Amateur-Fußballvereine für Fortsetzung des Spielbetriebs im September

Im Bayerischen Amateurfußball ruht der Spielbetrieb bis 31. August. Doch die große Frage ist, wie geht’s dann weiter? Der Bayerische Fußballverband hat vorgeschlagen, die aktuell ruhende Saison ab dem 01. September fortzusetzen und dann zu Ende zu spielen. Übers Wochenende konnten alle Vereine über den Vorschlag abstimmen. Und rund 68 Prozent stimmten für die Idee des BFV. An der Umfrage hatten sich über 73 Prozent der bayerischen Vereine beteiligt. Am Mittwochabend will der BFV-Vorstand endgültig entscheiden.