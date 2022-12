Mehrgenerationenhaus Hof: Backkurse für Kids starten

Zur Vorweihnachtszeit gehören einfach die süßen Leckereien wie Lebkuchen oder Plätzchen dazu. Am besten natürlich selbst gebacken. Die Diakonie Hochfranken lädt Kinder ab 8 Jahren an drei Tagen in diesem Monat zum Backen ins Mehrgenerationenhaus in Hof ein. Los geht es heute um 15 Uhr. Die Kinder dürfen verschiedene Muffin- und Cookie-Rezepte ausprobieren. Erwachsene dürfen ihre Kids selbstverständlich begleiten. Mitbringen müsst ihr nur eine Schürze und eine Tupperdose für das übrig gebliebene Gebäck.

Termine: 1. Dezember, 8. Dezember und 15. Dezember. jeweils von 15 bis 17 Uhr

Ort: MGH Hof, Sophienstraße 18A

Infos und Anmeldung unter: 09281/540390578