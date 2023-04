Mehrfamilienhaus in München brennt – Millionenschaden

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in München ist nach erster Schätzung ein Sachschaden in Höhe von 2,5 Millionen entstanden. Das Feuer in der Nacht zu Samstag zerstörte mehrere Wohnungen, drei Stockwerke waren zunächst nicht mehr bewohnbar, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstag sagte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Eine schwangere Frau sei jedoch nach der Evakuierung kollabiert, vermutlich durch Stress.

Das Feuer war auf einem Balkon im dritten Stock ausgebrochen, danach schlugen die Flammen auf zwei weitere Stockwerke und das Dach über. 42 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, darunter auch Bewohner des benachbarten Hauses. Dieses wurde evakuiert, weil zunächst befürchtet wurde, dass das Feuer über das brennende Dach übergreift. Etwa 150 Feuerwehrleute löschten den Brand bis in die Morgenstunden, zudem waren mindestens 25 Rettungskräfte im Einsatz.