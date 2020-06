Mehrfamilienhaus in Coburg nach Brand unbewohnbar

Coburg (dpa/lby) – Ein Feuer hat in einem Coburger Mehrfamilienhaus einen Schaden im sechsstelligen Bereich angerichtet. «Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar», sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. «Die elf Bewohner konnten das Haus selbstständig unverletzt verlassen und sind erstmal anderweitig untergebracht worden.» Obwohl die Feuerwehr den Brand am Montagvormittag laut Polizei schnell gelöscht hatte, wurde die Statik des Gebäudes so stark beschädigt, dass das Haus mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks abgesichert wurde. Warum das Feuer im Erdgeschoss des Gebäudes ausbrach, wird ermittelt.