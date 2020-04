Mehrfache Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen: Selber müssen ins Gefängnis

Wer nicht hören will, muss fühlen. Das lernen schon die Kinder. Genauso geht es jetzt zwei Männern aus Selb. Sie haben mehrfach gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen. Deshalb müssen sie jetzt bis zum vorläufigen Ende der Maßnahmen am 19. April im Gefängnis bleiben.

Seit Ende März hat die Polizei die beiden 25 und 28 Jahren alten Männer insgesamt zehnmal dabei erwischt, wie sie mit Freunden Alkohol getrunken haben. Den Höhepunkt erlebten die Beamten gestern Abend. In der Friedrich-Ebert-Straße mussten sie eine private Party auflösen. Kurze Zeit später feierten alle einfach weiter. Darunter waren auch die zwei Wiederholungstäter.

Die Polizei appelliert nochmal an die Bevölkerung sich gerade jetzt am Osterwochenende unbedingt an die Ausgangsbeschränkungen zu halten, damit sich das Corona-Virus nicht so schnell ausbreitet.