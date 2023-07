Mehrere Wohnmobile aufgebrochen: Diebstahl in Hof

Unbekannte waren scheinbar dringend auf der Suche nach einem Wohnmobil. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken heute mitteilt, haben sie am Donnerstagabend ein Wohnmobil auf einem Firmengelände in der Wunsiedler Straße aufgebrochen. Ihnen ist es allerdings nicht gelungen, das Wohnmobil zu starten. Die Täter haben es dann mit einer ausgebauten Batterie eines Autos und abgezapftem Diesel aus einem Unimog versucht. Das hat aber auch nicht geklappt. Die Unbekannten sind ohne Beute geflüchtet. In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte ein Wohnmobil vor einem Wohnanwesen in der Köditzer Straße gestohlen. In derselben Straße hatten sie zuvor noch versucht, ein weiteres Fahrzeug aufzubrechen. Die Kriminalpolizei Hof schließt einen Zusammenhang der Taten aktuell nicht aus. Wer etwas gesehen hat, soll sich melden.