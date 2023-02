Mehrere Wildunfälle

Gleich drei Wildunfälle gab es am Montag im Landkreis Main-Spessart. Ein Auto erfasste ein Reh, als diese mit zwei weiteren Tieren die Bundesstraße 26 kreuzte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Tier rannte unbeirrt in den Wald davon. Am Abend überquerte dann ein Hirsch die Bundesstraße 276 bei Frammersbach. Auch er ließ sich nicht vom Kontakt mit einem Auto beeindrucken und lief davon. Ein Fuchs, der wenig später eine Straße bei Lohr am Main und Rechtenbach überqueren wollte, hatte weniger Glück. Er überlebte den Zusammenstoß mit einem Auto nicht. Menschen wurden bei den Unfällen nicht verletzt. Lediglich an den Autos entstanden Schäden.