Mehrere Verletzte nach Schüssen in New Yorker U-Bahn-Station

Bei Schüssen in einer New Yorker U-Bahn-Station sind mehrere Menschen verletzt worden. Es habe bei dem Vorfall in Brooklyn 13 Verletzte gegeben, berichteten Polizei und Feuerwehr am Dienstag. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Nach Angaben der Polizei befinden sich vor Ort keine aktiven Sprengsätze. Das teilte die New Yorker Polizei am Dienstag via Kurznachrichtendienst Twitter mit und forderte die Menschen gleichzeitig auf, die Gegend rund um die Station in Brooklyn zu meiden. Es kam zu zahlreichen Verspätungen und Ausfällen im U-Bahn-System.

US-Präsident Joe Biden ist inzwischen über die Schüsse unterrichtet worden. Führende Mitarbeiter des Weißen Hauses stünden in Kontakt mit dem New Yorker Bürgermeister Eric Adams und der Polizeiführung, erklärte Bidens Sprecherin Jen Psaki am Dienstag über Twitter.

Die Bundesregierung stehe bereit, den New Yorker Behörden im Bedarfsfall jeglich benötigte Hilfe zukommen zu lassen.