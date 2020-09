Dietmannsried (dpa/lby) – Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Schwaben sind mindestens vier Menschen verletzt worden. Das Feuer war Dienstagnacht gegen 3.30 Uhr in Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Alle Bewohner des Seniorenheims mussten das Gebäude verlassen. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf etwa 150 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.