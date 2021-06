Mehrere Verletzte bei Großbrand auf Dinkelsbühler Bauhof

Dinkelsbühl (dpa/lby) – Beim Brand zweier Lagerhallen auf dem Bauhof in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Sachschaden durch das Feuer am Freitag geht nach ersten Schätzungen in die Hunderttausende Euro, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Einsatzkräfte und zwei Mitarbeiter trugen demnach leichte Verletzungen davon. Die Angestellten hatten versucht, Fahrzeuge aus den Hallen zu holen. Das Feuer zerstörte die Hallen jedoch komplett.

Auch angrenzende Gebäude wurden beschädigt. Die Ursache des Brands sei noch unklar. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

© dpa-infocom, dpa:210604-99-865881/2