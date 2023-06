Mehrere Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Der Unfallverursacher und zwei weitere Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst ebenfalls leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war nach dem Unfall am Dienstag für mehrere Stunden gesperrt.

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 300 im schwäbischen Landkreis Augsburg sind sechs Menschen verletzt worden. Ein 22-Jähriger kam in Gessertshausen mit seinem Kleintransporter in den Gegenverkehr und stieß mit zwei Autos zusammen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die Fahrer der beiden Autos wurden schwer verletzt, eine 15 Jahre alte Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Das könnte Sie auch interessieren

Autofahrer wird bewusstlos und rammt Wagen gegen Tankstelle

In Schwaben ist ein Autofahrer bewusstlos geworden und an einer Tankstelle gegen einen anderen Wagen geprallt. Wie die Polizei am (…)

Biker bei Zusammenprall mit Auto am Bodensee schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Biker in Lindau am Bodensee schwer verletzt worden. Der 69-Jährige war am (…)

Schwerer Autounfall mit drei verletzten Kindern

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Allgäu sind nach Polizeiangaben vier Menschen lebensbedrohlich und zwei weitere (…)

Haftbefehl nach Tod einer Traktorfahrerin

Nach dem Tod einer 22 Jahre alten Traktorfahrerin in Schwaben ist Haftbefehl gegen einen Sattelzugfahrer erlassen worden. Ihm wird (…)

Unfall beim Fahrradausflug: Ehemann stürzt und stirbt

Ein Fahrradunfall mit tödlichem Ausgang hat sich am Donnerstag in Mödingen im schwäbischen Landkreis Dillingen an der (…)

Traktor-Fahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Lkw

Bei einem schweren Unfall ist am Mittwochvormittag im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau eine junge Traktorfahrerin ums (…)