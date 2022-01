Mehrere Verletzte bei Brand einer Flüchtlingsunterkunft

Andechs (dpa/lby) – Beim Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Oberbayern sind nach Angaben der Polizei mehrere Bewohner verletzt worden. Am Montagvormittag sei die Feuerwehr zu der Unterkunft in Andechs (Landkreis Starnberg) gerufen worden, teilte die Polizei mit. Der erste Stock des Gebäudes stehe in Vollbrand. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitten mehrere Personen eine Rauchvergiftung. Die Brandursache sei noch völlig unklar, sagte eine Sprecherin. Die Löscharbeiten würden wohl noch einige Zeit dauern.

© dpa-infocom, dpa:220117-99-739706/3