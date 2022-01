Regensburg (dpa/lby) – In Regensburg kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Stromausfall. Nach Angaben der Polizei hatten die Menschen in mehreren Stadtteilen von 22.00 Uhr bis in die frühen Morgenstunden keinen Strom. Betroffen waren unter anderem Oberisling und Pentling. Der Polizei zufolge hatten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger gemeldet und über den Stromausfall berichtet.

