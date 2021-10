Mehrere Menschen bei Glätte-Unfällen auf A95 leicht verletzt

Wolfratshausen (dpa/lby) – Mehrere Menschen sind bei Unfällen auf der Autobahn 95 nahe Wolfratshausen in Oberbayern leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge führte Glatteis auf der Fahrbahn am Mittwochmorgen zu den Unfällen, wie die Polizei mitteilte. Regen sei auf der kalten Fahrbahn gefroren. Es habe eine Sperrung der A95 ab der Anschlussstelle Wolfratshausen in Richtung Süden gegeben, hieß es. Näheres zum Ablauf der Unfälle war noch nicht bekannt.

