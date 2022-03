Bei einem Brand in einem Hochhaus in Erlangen sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Es bestehe der Verdacht auf Rauchgasvergiftung, sagte eine Sprecherin vom Polizeipräsidium Mittelfranken. Das Feuer sei am Dienstag im Treppenhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr habe die Bewohnerinnen und Bewohner vorsorglich in Sicherheit gebracht. Weitere Details standen zunächst nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand gekommen ist.