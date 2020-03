Mehrere Kilogramm Drogen nach Routinekontrolle gefunden

Höchstadt an der Aisch (dpa/lby) – Bei einer Routinekontrolle hat die Polizei in Mittelfranken zwei mutmaßliche Drogenhändler geschnappt. Weil es bei der Kontrolle in Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) am Donnerstagvormittag im Auto stark nach Marihuana roch, durchsuchten die Beamten die Wohnung des Mannes. Dort wurden große Mengen Amphetamine, Marihuana, Chrystal und einige Hundert Ecstasy-Tabletten gefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Beschuldigte und seine Mitbewohnerin wurden daraufhin festgenommen.