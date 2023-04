Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Lagerhallen-Brand

Beim Brand einer Lagerhalle in Niederbayern ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer in Dingolfing nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Beamten am Montag bei der Lagerhalle ankamen, stand das Gebäude demnach bereits zu großen Teilen in Flammen. Die Feuerwehr sei am Montag mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen. Die Brandursache blieb zunächst unklar, die Kripo Landshut ermittelt.