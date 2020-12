Hengersberg (dpa/lby) – Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Hengersberg (Landkreis Deggendorf) sind drei Bewohner (…)

Drei Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus

Passau (dpa/lby) – Beim Löschen eines brennenden Fahrzeugs vor einer Werkstatt in Passau sind drei Menschen leicht verletzt (…)

Halle in Niederbayern abgebrannt: Über 100 000 Euro Schaden

Bad Füssing (dpa/lby) – Im niederbayerischen Bad Füssing (Landkreis Passau) ist ein Mitarbeiter der Gemeinde beim Baumfällen in (…)

Gemeindearbeiter stürzt beim Baumfällen in den Tod

Nach Falschgeldfund in Bayern: Durchsuchungen in NRW

Landshut/Paderborn (dpa/lby) – Nach der Festnahme eine Mannes in Landshut, der versucht haben soll, in Niederbayern Falschgeld in (…)