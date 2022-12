Ein Dachstuhlbrand hat in Niederbayern einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Die Brandursache war zunächst unklar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Feuer sei am Vormittag in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) ausgebrochen, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.