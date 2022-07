Eine große Wald- und eine Agrarfläche sind in Bayern abgebrannt. Das Feuer im Wald Küps (Landkreis Kronach) in (…)

Große Flächenbrände in Oberfranken und Oberpfalz

Bei einem Brand in Unterfranken sind ein Wohnhaus und zwei Ställe zerstört worden. Wie die Polizei am Dienstag (…)

Hoher Schaden bei Brand in Unterfranken: 17 Rinder verendet

Ein Brand hat auf einem Bauernhof in Konnersreuth einen Millionenschaden verursacht. Aus ungeklärter Ursache geriet am Montagabend (…)

Die Feuerwehr hat einen Brand am Dillberg (Landkreis Neumarkt) gelöscht. Nach Angaben der Polizei breitete sich das Feuer am (…)

Feuerwehr bekämpft Brand am Dillberg

Ein Mann ist nach einem Brand in einem Augsburger Mehrfamilienhaus gestorben. Ein Anwohner hatte am vergangenen Mittwoch den Alarm (…)

Mann stirbt nach Brand in Mehrfamilienhaus

Noch immer Glutnester nach Brand in Hotelruine

Nach dem Brand in einer Hotelruine in Niederbayern bilden sich immer noch Glutnester. Die Feuerwehr konnte am Samstag verhindern, dass (…)