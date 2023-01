Mehr Vernetzung & bessere Kommunikation: Stadt Plauen will Kita-Konzept verbessern

Wie können wir die Kinderbetreuung in unserer Stadt noch besser machen? Mit dieser Frage hat sich der Bildungs- und Sozialausschuss der Stadt Plauen in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Kritik am Kita-Konzept der Stadt gegeben. Deswegen haben die Plauener Kinderbetreuungseinrichtungen im Frühjahr 2022 Umfragen unter den Eltern durchgeführt. Das Ziel: Herausfinden, wo die Probleme im Konzept liegen und diese beheben. Aus den Umfrageergebnissen sind jetzt konkrete Maßnahmen abgeleitet worden, die nun umgesetzt werden sollen. Dazu gehört zum Beispiel eine bessere Kommunikation unter den Eltern sowie mehr Fokus auf die Besonderheiten der einzelnen Einrichtungen. Außerdem soll die Zusammenarbeit von Kita und Grundschule sowie Grundschule und Hort besser werden – da geht’s vor allem um die Themen Schulvorbereitung und optimierte Hausaufgabenbetreuung.