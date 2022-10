Mehr Übernachtungen als vor der Pandemie: Starker Zuwachs auch in der Euroherz-Region

Die Corona-Pandemie hat vor allem für Hotels und Pensionen massive Einbußen bedeutet. Jetzt wo die Schutzmaßnahmen so gut wie weggefallen sind, erleben Reisen und Ausflüge einen regelrechten Boom. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik mitteilt, haben die Beherbergungsbetriebe im August mehr Übernachtungen verzeichnet als im August 2019 vor der Pandemie. Im Zeitraum zwischen Januar und August dieses Jahres hat der Landkreis Hof bei den Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 37,7 Prozent verzeichnet. Bei der Stadt Hof waren es knapp 60 Prozent. Den größten Sprung bei den Übernachtungen in der Euroherz-Region hat aber der Landkreis Wunsiedel gemacht, dort waren es fast 82 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahreszeitraum. Den geringsten Zuwachs bei den Übernachtungen gab es im Zeitraum von Januar bis August im Landkreis Tirschenreuth (31,2 Prozent).