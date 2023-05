Mehr Überblick im Stadtrat: Hofer SPD-Stadtratsfraktion will Jahresbericht von der Stadtplanung

In Bamberg fahren die Stadtbusse bald mit altem Speiseöl statt Diesel. Soweit ist es in Hof nicht, aber die SPD-Stadtratsfraktion rät (…)

Statt Elektromobilität: SPD-Stadtratsfraktion will Wasserstoff-Antrieb in Hofer Stadtbussen

Wenn die Sonne jetzt wieder öfter scheint, sind auch wieder Open Air Veranstaltungen möglich. Heute starten die Innenhofkonzerte in der (…)

Für das Rehauer Wiesenfest in gut acht Wochen stehen die größten Programmpunkte schon fest. Details zum Hofer Volksfest solls in Kürze (…)

Nach dem 9-Euro-Ticket gibt es jetzt das etwas teurere Deutschland-Ticket. Für 49 Euro könnt ihr den Nah- und Regionalverkehr in Bus (…)

Seit gestern gilt es: Deutschlandticket auch in regionalen Verkehrsmitteln nutzbar

Arbeiten an Wasserleitung: Einschränkungen Am Lindenbühl in Hof

Von der Ernst-Reuter-Straße dürften es die Autofahrer in Hof schon gewohnt sein. Jetzt gibt es die nächste Baustelle wegen (…)