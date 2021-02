Mehr Testungen im Landkreis Wunsiedel: Online Registrierung erforderlich

Auch heute zeigen die Zahlen des Robert Koch Instituts, dass der Landkreis Tirschenreuth noch immer auf Platz 1 der bundesweiten Inzidenzwerte steht. Auch in den Landkreisen Hof und Wunsiedel sind die Inzidenzen weiterhin hoch. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat deshalb gefordert, die Testangebote noch mehr auszuweiten. Wie der Landkreis Wunsiedel nun mitteilt, gibt es deshalb drei weitere mobile Teststellen, jeweils für einen Tag, in Marktredwitz, Arzberg und Wunsiedel. Bei den Testungen werden sowohl ein Schnelltest, als auch ein PCR Test durchgeführt. Der PCR Test wird nur an das Labor weitergeleitet, wenn der Schnelltest ein positives Ergebnis zeigt. Ale Probanden werden gebeten sich vorher online zu registrieren. Mehr Infos gibt hier:

Dienstag, 16. Februar: Stadt Marktredwitz, Historisches Rathaus, Markt 29, 95615 Marktredwitz

Donnerstag, 18. Februar: Stadt Arzberg, Bergbräu, Humboldtstraße 4, 95659 Arzberg

Samstag, 20. Februar: Stadt Wunsiedel, Fichtelgebirgshalle, Jean-Paul-Straße 5, 95632 Wunsiedel

Registrieren könnt ihr euch hier!