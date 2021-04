Mehr Testmöglichkeiten: Weitere Teststellen in Hof ab kommender Woche

Wer zum Friseur oder einfach nur auf Nummer sicher gehen will, hat in Hof an vier Teststellen die Möglichkeit, sich auf Corona testen lassen. Ab der kommenden Woche kommen weitere dazu. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Einen Tag später bietet auch die Caritas Schnelltests an. Schon jetzt kann sich jeder bei der easy-Apotheke testen lassen. Die Stadt unterstützt das mit Schnelltests und Schutzausrüstung. Wer Symptome spürt, soll sich weiter direkt an die zentrale Teststation in der Freiheitshalle wenden. Eine Übersicht über alle Teststellen und die Öffnungszeiten findet ihr auf unserer Website.

Die Öffnungszeiten der neuen Teststationen:

Cafe Simitci, Karlstraße 2

täglich von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

ab 26. April 2021 bis einschließlich 31. Mai 2021

Caritasverband Stadt und Landkreis, Marienstraße 58

Dienstag bis Donnerstag von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr

ab 27. April 2021 bis einschließlich 31. Mai 2021

easyApotheke, Christoph-Klauß-Straße 13

Montag bis Freitag 08.30 Uhr bis 10.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr

ab sofort, zunächst unbegrenzt

Alle Testmöglichkeiten und Testzeiten in der Stadt Hof können auf der Website der Stadt Hof unter https://www.hof.de/hof/hof_deu/aktuelles/corona-pandemie-02.php nachgelesen werden.