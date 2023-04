In der Stadt Wunsiedel gibt es wohl besonders viele heiratswillige Paare. Die Stadt hat jetzt nämlich noch drei Eheschließungsbeamte mehr. Neben dem ersten Bürgermeister Nicolas Lahovnik, dürfen nun auch der zweite Bürgermeister Manfred Söllner, Generationenbürgermeisterin Carolin Kammerer und Kulturbürgermeister Alexander Fuchs Ehepaare trauen. Auf diese Weise könne die Stadt noch ein paar Termine mehr anbieten, so Bürgermeister Lahovnik in einer aktuellen Mitteilung.