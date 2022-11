Mehr Sitzgelegenheiten und neuer Basketballkorb: Eröffnungsfest am Wunsiedler Bahnhofspark

Der Bahnhofspark in Wunsiedel gehört für viele Jugendliche zu einem der wichtigsten Treffpunkte in der Stadt. Schon länger haben sie sich dort einen Basketballkorb und mehr Sitzgelegenheiten gewünscht – und das nun auch bekommen. In mehreren Workshops haben die Jugendlichen zusammen mit der Wunsiedler Jugendvertretung die Sitzgelegenheiten gebaut. Die und der neue Basketballkorb werden heute um 15 Uhr mit einem Eröffnungsfest am Bahnhofspark in Wunsiedel eingeweiht.

Die ganze Aktion findet im Rahmen des Förderprojekts „Zukunft Bahnhofspark Wunsiedel – Ein Platz für die Jugend“ statt.