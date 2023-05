Mehr Sicherheit im Hofer Land: IG BAU fordert verstärkt Baustellen-Checks

Gerüste ohne Schutzgeländer, ungesicherte Baugruben oder fehlende Schutzkleidung – Baustellen sind Unfall-Hotspots. Darauf macht die IG Bau in Stadt und Landkreis Hof jetzt aufmerksam. Die Baustellen im Hofer Land sollen nun sicherer werden. Die IG Bau fordert in dem Zusammenhang vor allem stärkere Kontrollen durch die staatlichen Arbeitsschutzbehörden. Dafür braucht es aber erstmal mehr Personal, so die Gewerkschaft. Rein rechnerisch ist in Bayern aktuell ein Kontrolleur für die Sicherheit von rund 46.000 Beschäftigten zuständig. Konkret will die IG BAU eine Arbeitsinspektion. Sie soll Schwarzarbeit kontrollieren und Verstöße gegen das Zahlen von Mindestlöhnen melden. Aber auch den Arbeitsschutz und das Einhalten des Arbeitszeitgesetzes müsste sie fest im Blick haben.