Mehr Sicherheit für Personal: Sana Klinikum Hof führt Wachschutz ein

Weil es im vergangenen Jahr öfter zu Übergriffen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sana-Klinikum Hof gekommen ist, hat das Krankenhaus jetzt reagiert: Seit Anfang März gibt es jetzt einen Wachschutz, die täglich von 22 bis 06 Uhr da ist. Und das zeigt anscheinend Wirkung, teilt das Sana Klinikum aktuell mit. Die Übergriffe sind seitdem zurückgegangen. Das Personal fühle sich außerdem sicherer, seit es den Sicherheitsdienst gibt. Ob die Zahl der Angriffe zurück gegangen ist, weil in der Corona-Krise allgemein weniger Patienten in der Klinik sind, oder ob es tatsächlich an dem neuen Wachschutz liegt, bleibe zu beobachten.