Mehr Schrottimmobilien: Adelt fördert Übergabe an Kommunen

Wir hier in der Region kennen das: Viele Immobilien stehen leer – möglicherweise könnte mit denen mehr passieren, wenn es sich nicht um sogenannte Schrottimmobilien handeln würde. Die gehen nämlich automatisch an den Freistaat Bayern, wenn es kein Erbe für das Grundstück oder Haus gibt. Die Zahl dieser Immobilien ist in den vergangenen Jahren nochmal angestiegen. Das hat eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion ergeben. Besonders hoch ist sie in Nordbayern. Allein in Hochfranken gibt es 215 davon.

Dass der Freistaat selbst was draus macht, kommt äußerst selten vor. Beispiele sind die beiden Justizvollzugsanstalten in Hof und Marktredwitz oder das Zentrum Staatsbäder Bayern in Bad Steben. Der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt fordert deshalb, die Gebäude an die Kommunen zu geben. Die wüssten viel besser, wie sie ihren Ort beleben können, zum Beispiel durch ein Wirtshaus oder Wohnraum.