Mehr Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit: Länderbahn bekommt Zuschlag für Bahnstrecke München – Prag

Wer mit dem Zug von München nach Prag will, der fährt ab Dezember 2023 weiterhin mit der Länderbahn Alex. Ende 2021 war im Raum gestanden, ob nicht doch die Allegra Deutschland den Zuschlag der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) für den Regionalverkehr in Ostbayern bekommt. Ein große Änderung soll ab Ende des kommenden Jahres aber geben: Die Züge aus Hof und Prag werden nicht mehr in Schwandorf zusammengeführt. Stattdessen fahren sie in Zukunft im stündlichen Wechsel getrennt voneinander nach München. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft erhofft sich dadurch mehr Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit bei den Alex-Zügen. Außerdem schafft die BEG zusätzliche Verbindungen in den Abschnitten Hof – Marktredwitz und Schwandorf – Regensburg. Die zusätzlichen Züge fahren dann am frühen Morgen und am späten Abend.