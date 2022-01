Mehr Publikum erlaubt: Erleichterung für Central-Kino Hof

Vor allem für kleinere Betreiber ist es eine Erleichterung: Bei Kultur- und Sportveranstaltungen in Bayern ist ab morgen die Hälfte an Publikum erlaubt. Auch im Central-Kino in Hof. Die Verantwortlichen wollen die neuen Regeln jetzt schnellstmöglich umsetzen, sagt Kinoleiterin Jessica Popp:

Die Kosten für die Kinobetreiber bleiben trotzdem weiter hoch, denn für die Kontrolle der 2G-plus-Regel braucht es zusätzliches Personal. Immerhin kommen in letzter Zeit wieder mehr Menschen ins Kino, da immer mehr geboostert sind und die keinen zusätzlichen Corona-Test brauchen.