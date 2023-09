Mehr Prosituierte in Oberfranken: Deutliche Steigerung in Hof

Die Zahl der Prostituierten in Oberfranken steigt. Laut dem Landesamt für Statistik waren zum Ende 2022 in Oberfranken offiziell 190 Menschen gemeldet, die als Sexarbeiterin tätig sind. Das sind 20 Prozent mehr als 2021. In Bayreuth gibt es laut der Statistik 40 gemeldete Prostituierte, das ist Platz 3 in Oberfranken und hier gibt es auch keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr. Am meisten gibt es in Coburg, dort sind 61 gemeldet. Sehr deutlich gestiegen ist die Zahl der Prostituierten in der Stadt Hof. Dort waren es 2021 nur 6, ein Jahr später schon 32. Trotz der steigenden Zahlen im Rotlichtgewerbe, liegen die Zahlen aber noch deutlich unter denen vor der Corona-Pandemie.