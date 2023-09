Mehr Präsenz, mehr Sicherheit: Polizei Oberfranken und Selber Bundespolizei arbeiten enger zusammen

Sie kontrollieren Fahrgäste in der Bahn, sind an der Grenze zu Tschechien unterwegs und haben Schleuser und Drogenschmuggler im Blick: Die Beamten der Bundespolizeiinspektion in Selb. Die soll nun enger mit dem Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth zusammenarbeiten. Diese Woche haben beide Behörden eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben.

Es geht um mehr Präsenz, so dass ihr euch in der Region sicher fühlen könnt. Die Polizei erhofft sich dadurch außerdem, Kriminalität effektiver bekämpfen zu können. Das will sie durch einen bessern Austausch an Informationen erreichen. Aber auch Einsätze sollen gemeinsam geplant werden.