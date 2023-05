Mehr Polizeipräsenz und geplante Alkoholverbotszone: Ergebnisse des Sicherheitsgipfels in Plauen

Vor allem am Postplatz in Plauen hat es in den letzten Wochen immer wieder Ausschreitungen gegeben. In einem Fall war es sogar ein versuchtes Tötungsdelikt. Damit sich die Plauener in ihrer Stadt sicher fühlen, haben Stadt und Polizei nun Maßnahmen besprochen. Dazu gehören mehr Präsenz von Polizei und Mitarbeitern des Gemeindlichen Vollzugsdienstes und eine geplante Alkoholverbotszone, die der Stadtrat noch besprechen soll. Oberbürgermeister Steffen Zenner:

Beim Sicherheitsgipfel in Plauen war vor allem die Integration Thema. Die Straftaten am Postplatz wurden durch Migranten begangen, so Polizei und Stadt. Aber: Das sei nur ein kleiner Teil, der immer wieder auffällig werde. Für eine bessere Integration will die Stadt mehr mit den Menschen in Kontakt kommen. Steffen Zenner fordert aber auch mehr Geld für die Integration vom Bund.