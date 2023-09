Mehr Polizeibeamte: Bayerns Innenminister verstärkt Grenzpolizei

Im Kampf gegen Schleuserkriminalität hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser stationäre Grenzkontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen angekündigt. Die Gewerkschaft der Polizei hat den Vorschlag bereits kritisiert. Unter anderem, weil es dafür an Personal fehlt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat heute unterdessen angekündigt, die Grenzpolizei ab Oktober verstärken zu wollen. Mehr Bereitschaftspolizisten sollen im Grenzraum zu Österreich und Tschechien aushelfen. Die Bereitschaftspolizei der Grenzpolizei wird pro Woche bis zu 75 Einsatzkräfte für Grenzkontrollen abstellen. So sollen Schleuser aus dem Verkehr gezogen zu werden. Ein weiterer Vorteil der Kontrollen ist, dass auch andere Kriminelle aufgespürt werden können.