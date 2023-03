Mehr Normalität: Keine bayerischen & sächsischen Corona-Maßnahmen mehr

Es ist der Übergang zur neuen Normalität, aber auch ein Schritt hinzu mehr Eigenverantwortung. Das sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek über den Beschluss des Kabinetts zum Ende der bayerischen Corona-Maßnahmen. Heißt: Ab heute (01. März) gibt es in Bayern keine landeseigenen Corona-Maßnahmen mehr. Auch Sachsen hebt seine Corona-Schutz-Verordnung heute auf. Die Epidemiologische Lage sei stabil. Der Großteil der Bevölkerung sei durch Impfungen und durchgemachte Infektionen gut geschützt.

… so Staatskanzleichef Florian Herrmann.

In unseren Sendegebieten in Bayern und Sachsen gelten also nur noch die Corona-Maßnahmen, die der Bund vorgibt. Wer zum Beispiel Angehörige im Krankenhaus oder Pflegeheim besucht, muss vorerst noch eine Maske tragen.