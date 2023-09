Mehr Motivation, weniger Streit: Studienkreis Kulmbach, Bayreuth, Hof bietet Ratgeber zum Schulstart an

Das neue Schuljahr ist erst ein paar Tage alt. Vielen fällt das Umschalten vom Ferien- in den Lernmodus schwer – vor allem in den Teenagerjahren. So schreibt es der Studienkreis Kulmbach, Bayreuth und Hof und bietet deswegen einen kostenlosen Ratgeber für Eltern an. Mit Tipps, wie sie ihre Kinder zum Lernen motivieren können und Lernstrategien für Schüler, wie sie effizient arbeiten können und leichter durch den Schulalltag kommen. Die Broschüre „Mehr Motivation, weniger Streit! – Familien-Tipps für die Pubertät“ liegt ab sofort im Studienkreis Kulmbach, Bayreuth und Hof aus. Den Ratgeber gibt es aber auch als Download. Der Link dazu findet ihr hier: