Mehr Menschen in die Region: Oberfranken startet Imagekampagne

Wird Oberfranken als Familienregion wahrgenommen? Durchaus! Und als starke Wirtschafts- und Ausbildungsregion? Eher nicht so. Genau dieses Manko soll jetzt eine Imagekampagne beheben. Sie will die Vorteile Oberfrankens noch tiefer in die Köpfe der hier lebenden Menschen bringen. Und gleichzeitig Menschen aus Großstädten für die Region begeistern. Oberfrankens Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz:

Ab Frühjahr 2022 soll die Kampagne der regionalen Entwicklungsagentur „Oberfranken Offensiv“ auf die Straße. Angedacht sind beispielsweise Spielplätze oder Bushaltestellen im Oberfranken-Look.