Mehr Lohn gefordert: Beschäftigte streiken am Marktkauf in Hof

Beim Wochenendeinkauf könnten manche heute in die Röhre schauen. Die Mitarbeiter vom Marktkauf in Hof haben am Freitag gestreikt. Viele Regale sind daher leergeblieben und die Fleischtheke musste schon früher schließen. Das kann auch noch am Samstag passieren, erklärt der Sprecher von Verdi Oberfranken-Ost Paul Lehmann auf Nachfrage. Da die Zentrallager auch vom Streik betroffen sind, sind die Lieferungen schon zwei Tage im Verzug.

Verdi fordert einen höheren Stundenlohn und ein höheres Einstiegsgehalt bei einer Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde im Juli sind weitere Streiks geplant, so Lehmann.