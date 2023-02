Mehr Klimaschutz im Alltag: CO2-Challenge der Metropolregion Nürnberg startet

Klimaschutz spielerisch in den Alltag einbauen. Das ist das Ziel der CO2-Challenge der Metropolregion Nürnberg. An der beteiligen sich auch die Landkreise Hof, Wunsiedel und Tirschenreuth sowie die Stadt Hof. Die CO2-Challenge startet heute am Aschermittwoch. Wie’s funktioniert erklärt Sina Mixdorf. Sie ist Klimaschutzmanagerin in der Metropolregion Nürnberg und hat die CO2-Challenge mit umgesetzt:

Die Herausforderungen können so aussehen: Ihr verzichtet einen Tag lang auf Milchprodukte, fahrt mit dem Fahrrad statt dem Auto zur Arbeit oder trennt euren Müll noch bewusster. Wenn ihr die tägliche Challenge gemeistert habt, könnt ihr das auf einer Checkliste abhaken. Am Ende gibt’s verschiedene Preise zum Thema Nachhaltigkeit zu gewinnen. Die Checkliste und weitere Infos zur CO2-Challenge gibt’s hier.