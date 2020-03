Mehr Kinderbetreuung notwendig: Oberkotzauer Bauausschuss macht Weg für Hort frei

Durch das neue Baugebiet Schwesnitztalblick rechnet der Markt Oberkotzau damit, dass immer mehr junge Familien zuziehen. Damit steigt automatisch der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder, der sich ohnehin in den vergangenen Jahren schon erhöht hat. So ist an den Kindergarten zum Beispiel ein Krippenanbau gekommen. Jetzt benötigt Oberkotzau unbedingt einen neuen Hort. Dafür hat der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung den Weg frei gemacht. Demnach sind 150 Hortplätze östlich der Grund- und Mittelschule in einem nachhaltigen Holzbau geplant. Die Kirchen lösen dafür ihre Horte auf und stellen Gemeinderäume oder Krippenplätze zur Verfügung. Die SPD-Fraktion hat für den neuen Hort kleinere Gruppen vorgeschlagen, eine Förderung vom Freistaat Bayern gibt es aber erst für Gruppen mit mindestens 25 Kindern.